«Арсенал» — «Ливерпуль»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

29 августа «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Арсенала» оценивается букмекерами коэффициентом 5.00.



Эксперты считают, что матч Суперкубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 29 августа будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.



Итоговый успех «Арсенала» идёт за 3.04, а успех «Ливерпуля» — за 1.38.