«Спартак» – «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч шестого тура РПЛ «Спартак» – «Арсенал».



Ставка: победа «Спартака» всухую за 2.45.



«Я, конечно, боюсь сглазить, но «Спартак» сейчас постепенно находит свою игру. Он потихоньку набирает нужные очки. Пару раз клуб уже необязательно терял баллы, например в матче с «Сочи». Но там вина была судей. А ничья с «Уфой» сейчас скорее положительный результат, чем отрицательный, учитывая уровень уфимцев.



Тем не менее «Спартак» идёт по хорошему графику. Особенно после потери очков у «Зенита» настрой у красно-белых должен быть боевым. Надеюсь, они в этом сезоне добьются определённого результата. Возможно, даже смогут побороться за чемпионство.



Но говорить об этом пока рано. Сейчас у «Спартака» матч с «Арсеналом», который тоже достаточно неплохо смотрится в новом сезоне. Туляки нащупывают свой стиль. Несколько хороших матчей они уже провели. Хотя в целом старт сезона у «Арсенала» был скорее неудачным.



Матч для «Спартака» будет непростым. Но я надеюсь, что победная серия москвичей продолжится в этой встрече. Отдельно надеюсь на Максименко, который, оказывается, способен показать качественную и зрелую игру. Думаю, на хороших эмоциях он может выдать очередной сухой матч.



Моя ставка на эту игру – победа «Спартака» всухую».