«Химки» — «Ротор»: прогноз Александра Аксёнова на матч 6-го тура чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» — «Ротор».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.78.
«Это важнейший матч для обеих команд. Помним, что именно эти клубы поднялись из ФНЛ перед этим сезоном. Именно эти клубы пока не имеют в активе ни одной победы в элитном дивизионе.
Довольно трудно определить, какая из этих команд обязательно может победить. Кажется, подмосковный коллектив вполне мог это сделать в Саранске с «Тамбовом» — тогда подопечные Дмитрия Гунько более тайма действовали в большинстве. Или с «Ахматом», когда химчане лидировали, но Полярус не забил пенальти, и всё закончилось поражением.
Что-то похожее было и в некоторых матчах с участием «Ротора» — тот же «Спартак» мог и не победить. В общем, в этой игре для обоих клубов самое главное будет не устоять, а обязательно победить. Поэтому атак будет много, и, возможно, «Химки» и «Ротор» сумеют забить.
Таким образом, мой прогноз на матч «Химки» — «Ротор» — обе забьют и будет тотал больше 2.5 гола».
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