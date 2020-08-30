«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на матч 6-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерия Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Довольно непредсказуемый матч. «Ахмат» неожиданно начинает совершенствовать свою игру, почти всегда усиливает её во втором тайме. Грозненцы обыграли «Локомотив» в прошлой игре, это большой успех для них.
В свою очередь ЦСКА в игре против «Краснодара» ярко продемонстрировал, что он сейчас не подарок, и «армейцы» знают, что делать и как делать на поле. У ЦСКА сейчас серьёзно начинает укрепляться состав, поэтому в предстоящем матче я не могу никому отдать приоритет. Для «Ахмата» это домашний матч, а в Грозном все играют не очень успешно, поэтому, по моему мнению, это игра на три результата.
В этом матче я склоняюсь к тому, что обе команды смогут забить. «Ахмат», конечно, может сыграть от обороны, но всё равно философия Талалаева заключается в том, чтобы играть в атаку. У «Ахмата» довольно быстрое нападение, и если лидеры в порядке, то они имеют хорошие шансы отличиться. Гол ЦСКА — это само собой, Чалов хорош был в матче с «Краснодаром», так что можно поставить на голы в исполнении обоих соперников».
- 30 августа 2020
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