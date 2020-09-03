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«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» с нулевой форой за 1.77.

«Салават Юлаев» выглядит бодро. Кубок чемпионов КХЛ прошёл вполне нормально — третье место, со всеми соперниками играли на равных. Маркус Гранлунд с ходу адаптировался и штампует очки, Юха Метсола никуда не делся и продолжит тащить, Александра Кадейкина также удалось сохранить, многого ждут от Михаила Воробьёва.

Уфимцам привычно не хватает стабильности, на турнире в Казани они могли спокойно провалить 30-40 минут, а потом выдать мощнейший третий период. И наоборот. В то же время у них должно быть преимущество в сыгранности и общем уровне состава, а говорить про преимущество на последнем рубеже даже как-то неловко.

Брать ли лобовую победу гостей за 2.30 — вопрос вкуса. А вот П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.77 выглядит замечательно. Альтернативный вариант — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.78. Можно даже рассмотреть Х2 + тотал больше 4.5 гола за 2.48. Обе команды стараются играть в атаку, да и эмоции от долгожданного возвращения хоккея должны добавить веселья".

«Торпедо» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Кадейкин начнут сезон с победы
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