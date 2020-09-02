«Торпедо» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Кадейкин начнут сезон с победы

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «СЮ» можно с коэффициентом 2.30, успех «Торпедо» идёт за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «СЮ» 3 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев» 3 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев» (03.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоится 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а на четверг запланирован первый большой день регулярного чемпионата. В его программе сразу семь матчей, три из которых стартуют в 19:00 мск. В одном из них в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» будет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым».

Подопечных Дэвида Немировски ждёт непростой год. Их вновь перевели в Восточную конференцию, где ожидается страшная рубка за попадание в топ-8. Плотность турнирной таблицы гораздо выше, а потому и цена одной неудачной серии слишком велика. Долго раскачиваться нельзя.

Беда в том, что состав в межсезонье слишком изменился. Вся легионерская бригада дружно разбрелась. Замены, конечно, подобрали: речь про игроков АХЛ, которые вроде бы имеют всё необходимое для успеха в КХЛ, но, скорее всего, потратят определённое время на адаптацию и улучшение взаимопонимания.

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Ждать высокого уровня сыгранности с первых дней сезона несколько наивно. Скорее всего, нижегородцы будут добирать уже по ходу регулярного чемпионата. Тут в дело вступает второй фактор: предсезонная подготовка началась поздно, контрольных игр состоялось всего три. Речь о турнире имени Николая Пучкова.

Там удалось разгромить «Куньлунь» со счётом 5:2 (китайский клуб комплектовался на скорую руку и очень много удалялся), а также с горем пополам дожать скромную «Северсталь» (2:0). А вот с мощным «Авангардом» ничего не вышло: аутсайдер быстро забросил две шайбы, но с давлением омичей не справился. И проиграл — 2:4.

И последний момент — в «Йокерит» ушёл вратарь Андерс Линдбек. К нему имелись вопросы, но замены клуб так и не нашёл. А вступать в сезон с парой голкиперов Тихомиров-Серебряков — это большой риск. Местный воспитанник год назад чередовал шикарные отрезки с очень слабыми матчами, а 24-летний Серебряков так и не появился на льду в прошлом сезоне. Долго спорил с «Адмиралом», а приобретался уже на роль третьего вратаря.

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«Салават Юлаев» тем временем выглядит бодро. Кубок чемпионов КХЛ прошёл вполне нормально — третье место, со всеми соперниками играли на равных. Маркус Гранлунд с ходу адаптировался и штампует очки, Юха Метсола никуда не делся и продолжит тащить, Александра Кадейкина также удалось сохранить, многого ждут от Михаила Воробьёва.

Уфимцам привычно не хватает стабильности, на турнире в Казани они могли спокойно провалить 30-40 минут, а потом выдать мощнейший третий период. И наоборот. В то же время у них должно быть преимущество в сыгранности и общем уровне состава, а говорить про преимущество на последнем рубеже даже как-то неловко.

Брать ли лобовую победу гостей за 2.30 — вопрос вкуса. А вот П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.77 выглядит замечательно. Альтернативный вариант — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.78. Можно даже рассмотреть Х2 + тотал больше 4.5 гола за 2.48. Обе команды стараются играть в атаку, да и эмоции от долгожданного возвращения хоккея должны добавить веселья.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Салават» 3 сентября 2020 года

У «Торпедо» полностью изменилась бригада легионеров. Новичкам из АХЛ наверняка потребуется время на адаптацию, но команда поздно начала предсезонную подготовку. А вот у «Салавата» всё лучше: Маркус Гранлунд штампует очки, Юха Метсола готов тащить. Уфимцам не хватает стабильности, потому брать П2 в основное время не рискнём. Но даже на успех «СЮ» с нулевой форой дают приличный коэффициент 1.77.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с нулевой форой за 1.77.