Кристофер О’Коннелл – Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на игру US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристофер О’Коннелл – Даниил Медведев во 2-м круге US Open—2020.
Cтавка: меньше 28 геймов в матче за 1.96.
«Сложно здесь придумать проблемы для Даниила Медведева. Он стал опытнее. Он понимает всё, что сейчас в мире происходит. Год назад на пути к финалу у него были тяжёлые матчи. Но там всё упиралось в травму Медведева. Сейчас было время для отдыха у Медведева. В первом круге никаких проблем у него не возникло.
Сейчас матч с теннисистом, о котором почти никто ничего не знает. Всё зависит от Медведева. Думаю, он понимает, что нельзя лишние силы тратить. Мне кажется, что Медведев легко выиграет у О’Коннелла. Нет смысла затягивать встречи, тратить силы, когда у тебя есть шанс выиграть турнир «Большого шлема».
Мне кажется, что Медведев не будет ничего придумывать и победит легко. Меньше 27.5 гейма будет сыграно», — сказала Чакветадзе.
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- 3 сентября 2020
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