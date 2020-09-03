Кристофер О’Коннелл – Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на игру US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристофер О’Коннелл – Даниил Медведев во 2-м круге US Open—2020.



Cтавка: меньше 28 геймов в матче за 1.96.



«Сложно здесь придумать проблемы для Даниила Медведева. Он стал опытнее. Он понимает всё, что сейчас в мире происходит. Год назад на пути к финалу у него были тяжёлые матчи. Но там всё упиралось в травму Медведева. Сейчас было время для отдыха у Медведева. В первом круге никаких проблем у него не возникло.



Сейчас матч с теннисистом, о котором почти никто ничего не знает. Всё зависит от Медведева. Думаю, он понимает, что нельзя лишние силы тратить. Мне кажется, что Медведев легко выиграет у О’Коннелла. Нет смысла затягивать встречи, тратить силы, когда у тебя есть шанс выиграть турнир «Большого шлема».



Мне кажется, что Медведев не будет ничего придумывать и победит легко. Меньше 27.5 гейма будет сыграно», — сказала Чакветадзе.



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