Германия — Испания: ставка Александра Мостового на встречу Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Испания.



Ставка: победа Испании с форой (0) за 2.17.



«Йоахим Лёв перед матчем недоволен физическим состоянием своих игроков, которые в разном тонусе, что не позволит, по его мнению, сыграть на максимальных оборотах все 90 минут. Помимо этого кроме Зюле и Сане не будет представителей из «Баварии» и «РБ Лейпцига».



Лично у меня вызывает сомнение состояние Дракслера и Вернера, впрочем, коуч Бундестим полон оптимизма и, по его словам, горит желанием поскорее вывести команду на поле в Штутгарте.



Луис Энрике огласил состав сборной одним из первых, причём сделал это в духе времени, развесив в раздевалке маски с именами футболистов. Как по мне, состав сборной Испании выглядит более мощно.



Кроме того игроки получили неплохой отдых, при этом находятся в хорошей физической готовности. Помимо этого бросается в глаза тот факт, что тренер собрался выпустить немало молодых игроков, при этом мы не увидим Коке, Альбу и Сауля. Я считаю, что гости ни в чём не уступают немецкой дружине и способны добыть победу. Моя ставка – победа Испании с форой (0) за 2.17», — сказал Мостовой.



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Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии» У обеих сборных довольно экспериментальные составы на первый тур Лиги наций.