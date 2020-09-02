Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии»

3 сентября сборная Германии примет сборную Испании в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех Испании оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Германия — Испания 3 сентября
Букмекеры не уверены, что матч Лиги А Германия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Германия — Испания (03.09.2020)
Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждут шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.
Быстренько напомним формат. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Они играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся уровнем ниже.
3 сентября десятью матчами стартует первый тур группового этапа, среди них выделяется битва Германии и Испании. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на немецкой «Мерседес-Бенц-Арене». К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах во избежании дополнительного риска с распространением коронавируса.
Немцы в прошлом розыгрыше Лиги наций выступили, мягко говоря, слабо. В группе были мощные французы и крепкие голландцы, но два очка за четыре игры — это слишком неубедительно. Заняли в итоге третье место, но остались в Лиге А из-за того, что добавился ещё один участник.
Зато подопечные Йоахима Лёва однозначно занести себе в актив отбор на Евро-2020. Из группы они вышли лидерами, набрав 21 из 24 возможных очков. Да и три десятка голов за восемь поединков говорят о многом, с атакой тут по-прежнему нет никаких проблем.
Сборная Испании в Лиге наций за четыре игры набрала шесть баллов и финишировала второй. Правда, соперники тут были почтительные: хорваты и англичане. Последние, к слову, в итоге заняли третье место во всём турнире.
Ну а отбор на Евро-2020 для Рамоса и компании ожидаемо прошёл довольно просто. В группе, где помимо скромных Мальты, Фарерских островов и Румынии были неуступчивые шведы и норвежцы, они заняли первое место. Восемь побед, две ничьи и 31 гол в 10 поединках при таких раскладах — результат более чем нормальный.
С составами у соперников в целом порядок, но свои заметные нюансы всё же есть. Немцам не помогут лидеры «Баварии», получившие отдых после плотного графика и триумфа в Лиге чемпионов. Зато можно рассчитывать на мощную группу атаки, где есть Вернер, Сане и Кроос.
У Испании, скорее всего, будут отсутствовать Адама Траоре и Микель Оярсабаль из-за проблем с коронавирусом. А Марко Асенсио на тренировке получил травму. Зато на месте остаются Бускетс, Родри и юный Фати.
При таких раскладах вполне можно ожидать результативного футбола. Атака немцев даже без Мюллера и Гнабри гораздо превосходит оборону, а линия обороны испанцев исправно чудит. На наш взгляд, ставка «обе забьют» за коэффициент 1.71 смотрится довольно интересно. Думать о защите на старте Лиги наций вряд ли кто-то станет.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Германия — Испания 3 сентября 2020 года
У сборных Германии и Испании составы получаются довольно экспериментальные. При этом атака немцев превосходит их оборону, защита же испанцев по умолчанию не отличается стабильностью, а Давид де Хеа переживает не лучшие времена. При таких раскладах вполне можно ожидать результативного поединка, так что поставим на голы в обе стороны.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.
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