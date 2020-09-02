Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии»

3 сентября сборная Германии примет сборную Испании в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех Испании оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Германия — Испания 3 сентября

Букмекеры не уверены, что матч Лиги А Германия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Германия — Испания (03.09.2020)

Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждут шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.

Украина — Швейцария. Прогноз: Шевченко, Зинченко и Марлос бодро стартуют в Лиге наций Львиная доля украинцев уже начала получать игровую практику в УПЛ, швейцарцы — ещё нет.

Быстренько напомним формат. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Они играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся уровнем ниже.



3 сентября десятью матчами стартует первый тур группового этапа, среди них выделяется битва Германии и Испании. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на немецкой «Мерседес-Бенц-Арене». К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах во избежании дополнительного риска с распространением коронавируса.



Немцы в прошлом розыгрыше Лиги наций выступили, мягко говоря, слабо. В группе были мощные французы и крепкие голландцы, но два очка за четыре игры — это слишком неубедительно. Заняли в итоге третье место, но остались в Лиге А из-за того, что добавился ещё один участник.

«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Плэтт испортят дебют Гатиятулину Тренер вернулся в Челябинск спустя два года работы в СКА.

Зато подопечные Йоахима Лёва однозначно занести себе в актив отбор на Евро-2020. Из группы они вышли лидерами, набрав 21 из 24 возможных очков. Да и три десятка голов за восемь поединков говорят о многом, с атакой тут по-прежнему нет никаких проблем.



Сборная Испании в Лиге наций за четыре игры набрала шесть баллов и финишировала второй. Правда, соперники тут были почтительные: хорваты и англичане. Последние, к слову, в итоге заняли третье место во всём турнире.



Ну а отбор на Евро-2020 для Рамоса и компании ожидаемо прошёл довольно просто. В группе, где помимо скромных Мальты, Фарерских островов и Румынии были неуступчивые шведы и норвежцы, они заняли первое место. Восемь побед, две ничьи и 31 гол в 10 поединках при таких раскладах — результат более чем нормальный.

«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Радулов, Ничушкин и Гурьянов дадут зайти коэффициенту 4.75 Накануне «Колорадо» забил пять шайб к исходу 15-й минуты, оживив интригу в серии.

С составами у соперников в целом порядок, но свои заметные нюансы всё же есть. Немцам не помогут лидеры «Баварии», получившие отдых после плотного графика и триумфа в Лиге чемпионов. Зато можно рассчитывать на мощную группу атаки, где есть Вернер, Сане и Кроос.



У Испании, скорее всего, будут отсутствовать Адама Траоре и Микель Оярсабаль из-за проблем с коронавирусом. А Марко Асенсио на тренировке получил травму. Зато на месте остаются Бускетс, Родри и юный Фати.



При таких раскладах вполне можно ожидать результативного футбола. Атака немцев даже без Мюллера и Гнабри гораздо превосходит оборону, а линия обороны испанцев исправно чудит. На наш взгляд, ставка «обе забьют» за коэффициент 1.71 смотрится довольно интересно. Думать о защите на старте Лиги наций вряд ли кто-то станет.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Германия — Испания 3 сентября 2020 года

У сборных Германии и Испании составы получаются довольно экспериментальные. При этом атака немцев превосходит их оборону, защита же испанцев по умолчанию не отличается стабильностью, а Давид де Хеа переживает не лучшие времена. При таких раскладах вполне можно ожидать результативного поединка, так что поставим на голы в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.



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