«Торпедо» – «Салават Юлаев»: ставка Фёдора Канарейкина на игру КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.78.



«В этом сезоне клуб с берегов Волги вновь перебрался в Восточную конференцию. Но самая главная новость из стана нижегородцев отнюдь не эта, а то, что руководство клуба сумело оставить в составе команды лидера Дамира Жафярова. Этот хоккеист провёл хороший прошлый сезон, и я уверен, что и в нынешнем он будет вести команду за собой. Впрочем, многого ждут и от легионеров, пополнивших клуб в межсезонье.



В «Салавате Юлаеве» главной новостью лета стала рокировка, которая произошла на тренерском мостике. На скамейке запасных те же лица плюс добавился Виктор Козлов.



Уфимцы провели в межсезонье намного больше контрольных игр, чем «автозаводцы». Этот фактор может сыграть важную роль. Традиционно сильны у «Салавата» его легионеры. Новичок Маркус Гранлунд с 12 очками (7+5) по системе «гол+пас» стал лучшим бомбардиром межсезонья. На протяжении нескольких последних сезонов именно легионеры являются лидерами уфимского клуба.



Игра будет упорная, болельщики нижегородцев будут гнать команду вперёд, но я всё-таки и в этой встрече отдам предпочтение гостям. Уфимцы победят в матче», — сказал Канарейкин.



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