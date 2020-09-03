Германия — Испания: как сыграли 3 сентября, какие ставки и прогнозы букмекеров зашли

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Германии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:1.
На 51-й минуте счёт открыл нападающий немецкой команды Тимо Вернер. Робин Гозенс отпасовал низом с левого края чужой штрафной в центр на Вернера, и тот прицельно низом пробил в угол ворот Давида Де Хеа. На последних секундах добавленного времени счёт сравнял Хосе Гайя. Ферран Торрес навесил с правого фланга атаки от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда Родриго сбросил мяч на Гайю, и Хосе с нескольких метров переправил мяч в сетку.
Букмекеры принимали ставки на ничью за 3.38 — с 1000 рублей можно было выиграть 3380 рублей. Успех Германии шёл за 2.50, победа Испании — за 2.90.
Поставить на тотал меньше 2.5 гола предлагалось за 1.94, на тотал больше 2.5 гола — за 1.95. Ставки на «обе забьют» принимались за 1.71.
Точный счёт 1:1 оценивался в букмекерских конторах коэффициентом 6.50. В этом случае ставка в 1000 рублей принесла бы клиенту 6500 рублей.
- 4 сентября 2020
-
00:00
- 3 сентября 2020
-
23:56
-
23:52
-
23:45
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:25
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45