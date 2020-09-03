Германия — Испания: как сыграли 3 сентября, какие ставки и прогнозы букмекеров зашли

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Германии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:1.



На 51-й минуте счёт открыл нападающий немецкой команды Тимо Вернер. Робин Гозенс отпасовал низом с левого края чужой штрафной в центр на Вернера, и тот прицельно низом пробил в угол ворот Давида Де Хеа. На последних секундах добавленного времени счёт сравнял Хосе Гайя. Ферран Торрес навесил с правого фланга атаки от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда Родриго сбросил мяч на Гайю, и Хосе с нескольких метров переправил мяч в сетку.

Букмекеры принимали ставки на ничью за 3.38 — с 1000 рублей можно было выиграть 3380 рублей. Успех Германии шёл за 2.50, победа Испании — за 2.90.

Поставить на тотал меньше 2.5 гола предлагалось за 1.94, на тотал больше 2.5 гола — за 1.95. Ставки на «обе забьют» принимались за 1.71.

Точный счёт 1:1 оценивался в букмекерских конторах коэффициентом 6.50. В этом случае ставка в 1000 рублей принесла бы клиенту 6500 рублей.