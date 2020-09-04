Литва — Казахстан: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги наций УЕФА

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги наций Литва — Казахстан.
Ставка: ничья за 3.25.
«Сложно спрогнозировать, конечно, не зная всей ситуации. Наблюдаем за чемпионатом Литвы, в котором играет шесть команд. У Казахстана чемпионат побольше, но он часто останавливался из-за пандемии.
Есть ребята из Казахстана, которые играют у нас в РПЛ, — это Бахтиер Зайнутдинов, который сейчас перешёл в ЦСКА. Команда эта неплохая, футбол там любят. В Казахстане растёт много команд. Даже Вагнер Лав приехал в «Кайрат».
Что касается Литвы, то она в области футбола поскромнее. Там главное — баскетбол, а футбол не на первом месте.
Прогнозировать сложно, но я думаю, что будет ничья с коэффициентом 3.25», — сказал Гамула.
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