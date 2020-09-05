Венгрия — Россия: прогноз Владислава Батурина на матч Лиги наций 6 сентября

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Россия.

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Свой второй матч в Лиге наций УЕФА наша сборная проведёт в столице Венгрии. После домашней игры с сербами команде Станислава Черчесова предстоит матч на «Пушкаш Арене».



«Волшебные мадьяры» в первом туре абсолютно по делу переиграли на выезде турецкую сборную (1:0). Надо заметить, команда Марко Росси имела огромное преимущество и могла разгромить оппонента, но, обстучав все штанги и сделав героем матча вратаря хозяев, довольствовалась победой с минимальным счётом.



Сборная России провела добротный матч против сербов и заслуженно победила (3:1). После длительной паузы, вызванной пандемией, наши сыграли достойно, выдавали хорошие игровые отрезки, чувствовался настрой и профессионализм. Конечно, были ошибки – в концовке матча не хватало концентрации, но в целом россияне сыграли весьма оптимистично.



За последние 10 лет команды трижды встречались в рамках товарищеских игр. Все они прошли на венгерской земле, точнее, траве, и россияне не знали поражений (3:0, 2:1, 1:1).



Венгры отлично себя проявили в Турции. В последних семи домашних встречах Лиги наций и отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 они всегда забивали и одержали шесть побед. Сборная Венгрии имеет определённый ресурс и кадровое наполнение, для того чтобы дать бой россиянам, но наша команда будет более серьёзной и целостной. Но сейчас, после длительной паузы, когда сборные долго не собирались, я не рискну ставить на победу одной из команд, а предпочту сделать прогноз в пользу голов в этом противостоянии».