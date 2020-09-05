«Авангард» — «Динамо»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо».

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.68.

«Омичи на старте одержали трудную победу над «Сибирью» (1:0). Матч получился вязким, с обоюдными шансами на успех. Ключевую роль сыграло индивидуальное мастерство ряда игроков «Авангарда». Забить они смогли лишь в третьем периоде.



У «Динамо» это первый матч сезона. Перед москвичами стоят серьезные задачи, большие надежды связаны с ударной тройкой, куда в помощь к Шипачеву и Яшкину был приглашен Кагарлицкий.



Судя по матчам на Кубке мэра Москвы, эти хоккеисты будут получать достаточно много игрового времени, в том числе и в большинстве. Если омичи справятся с этим убойным звеном, всё будет хорошо. Думаю, матч получится упорным, исход встречи решит одна шайба.



Больше шансов выиграть у «Авангарда». Но победа вполне может быть одержана в овертайме или серии буллитов. Рисковать не будем. Ставим на победу «Авангарда» в матче».