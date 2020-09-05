«Авангард» — «Динамо»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо».
Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.68.
«Омичи на старте одержали трудную победу над «Сибирью» (1:0). Матч получился вязким, с обоюдными шансами на успех. Ключевую роль сыграло индивидуальное мастерство ряда игроков «Авангарда». Забить они смогли лишь в третьем периоде.
У «Динамо» это первый матч сезона. Перед москвичами стоят серьезные задачи, большие надежды связаны с ударной тройкой, куда в помощь к Шипачеву и Яшкину был приглашен Кагарлицкий.
Судя по матчам на Кубке мэра Москвы, эти хоккеисты будут получать достаточно много игрового времени, в том числе и в большинстве. Если омичи справятся с этим убойным звеном, всё будет хорошо. Думаю, матч получится упорным, исход встречи решит одна шайба.
Больше шансов выиграть у «Авангарда». Но победа вполне может быть одержана в овертайме или серии буллитов. Рисковать не будем. Ставим на победу «Авангарда» в матче».
- 5 сентября 2020
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20