«Ак Барс» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на центральный матч дня в КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА.
Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.76.
«У СКА новый главный тренер — Валерий Брагин. В этом сезоне он будет совмещать работу в СКА с работой в национальной сборной. Не думаю, что это как-то повлияет в негативную сторону на работу в клубе. Он опытный тренер, многих игроков знает, в том числе и по молодёжной сборной. Полагаю, что у Брагина должна получиться хорошая команда, СКА обязан побороться за выход в финал Кубка Гагарина, но новому тренеру всегда нужно время для организации игры.
«Ак Барс» вырвал победу у ЦСКА в овертайме и теперь проводит два домашних матча подряд. И первый неожиданно проиграл «Витязю» — 0:4. Но думаю, что здесь стоит поставить на Казань. Играют дома, хоть и не при полных трибунах, но всё же. Два домашних матча подряд «Ак Барс» не должен проиграть.
Возможно, и в этой игре будет овертайм. Овертаймы — это, конечно, в какой-то степени уже лотерея. Команды очень хорошего класса, и не стоит ждать, что одна из них сможет уверенно выиграть. Скорее всего, будет борьба до самого конца. Но сейчас «Ак Барс» выглядит более основательно, поэтому Казань для меня фаворит в этом матче. А после поражения от «Витязя» настрой у «Ак Барса» будет запредельный».
- 6 сентября 2020
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