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Венгрия — Россия: прогноз Карена Адамяна на матч Лиги наций УЕФА

Венгрия — Россия: прогноз Карена Адамяна на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Россия.

Ставка: победа России за 2.12.

«Многим сборная Венгрии казалась командой, которая может пропустить от каждого и проиграть. Однако венгры классно себя показали в гостевой встрече с Турцией и сумели победить. Пусть у венгров нет звезд в составе, как было у сербов, но это организованная и крепкая команда.

Сборная России обыграла Сербию дома со счетом 3:1. Наша команда хорошо реализовала свои моменты и ничего не дала сделать сербским звездам в атаке. Антон Шунин тоже здорово помог команде.

Сборная России сыграла очень эффективно: всего четыре удара, и три из них завершились забитыми голами. То, что сделал Караваев, очень красиво.

Если сравнивать сборные Венгрии и России, то наши парни выглядят лучше. У нас более классная команда. Это было видно и в матче с сербами. Мне кажется, наша сборная должна выиграть. На победу сборной России коэффициент 2.12».

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