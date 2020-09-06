Венгрия — Россия: прогноз Карена Адамяна на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Россия.



Ставка: победа России за 2.12.



«Многим сборная Венгрии казалась командой, которая может пропустить от каждого и проиграть. Однако венгры классно себя показали в гостевой встрече с Турцией и сумели победить. Пусть у венгров нет звезд в составе, как было у сербов, но это организованная и крепкая команда.



Сборная России обыграла Сербию дома со счетом 3:1. Наша команда хорошо реализовала свои моменты и ничего не дала сделать сербским звездам в атаке. Антон Шунин тоже здорово помог команде.



Сборная России сыграла очень эффективно: всего четыре удара, и три из них завершились забитыми голами. То, что сделал Караваев, очень красиво.



Если сравнивать сборные Венгрии и России, то наши парни выглядят лучше. У нас более классная команда. Это было видно и в матче с сербами. Мне кажется, наша сборная должна выиграть. На победу сборной России коэффициент 2.12».