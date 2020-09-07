ЦСКА – «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 7 сентября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Барыс».
Ставка: победа ЦСКА за 1.53, точный счёт 3:2 за 13.0.
«Думаю, подопечные Игоря Никитина победят. «Барыс» накануне уступил в Минске, упустив шансы на победу. У казахов новая команда, которая только создается. Ребята разыгрываются, нарабатывают звенья, тактику. Тогда как ЦСКА — клуб боеспособный с великолепным составом, уже успел поиграть на старте.
Предполагаю, что минимум в одну шайбу выиграют армейцы, максимум, в две. Разгрома не будет, «Барыс» очень хочет показать тренеру, на что способна команда. Это у «Спартака» после 7:2 имя нарицательное. Кому угодно могут проиграть, в отличие от ЦСКА, которые себе просто не позволят таких разгромных поражений.
Думаю, можно взять ставку на тотал меньше 5,5 шайб и точный счет 3:2 в пользу москвичей. Даже отсутствие в стане москвичей травмированного Ивана Телегина не должно сказаться на общем итоге игры. Таким образом, ЦСКА просто обязан побеждать».
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