Австрия — Румыния: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций 7 сентября

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Австрия — Румыния во 2-м туре Лиги наций.

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Австрийцы одержали победу на выезде над сборной Норвегии (2:1) на старте Лиги наций. Грегорич и Забитцер отличились. По именам у австрийцев хорошая команда, даже без Арнаутовича, который играет в Китае и не может присоединиться к сборной из-за карантинных мер. У австрийцев много ребят из «Зальцбурга». А это значит, что они играют резво, в современный, скоростной футбол. Просто это хорошая команда.



У румын тоже хорошая команда. Там и Янис Хаджи, и Пушкаш. При этом румыны неожиданно лично для меня оступились в матче с североирландцами. Там огромное количество моментов было у сборной Румынии. При счёте 1:0 после первого тайма я думал, что румыны будут наращивать давление и ещё сумеют забить. Но отличиться им не удалось, а в концовке ещё и глупый мяч пропустили, играя в большинстве. Там, конечно, героем матча стал вратарь сборной Северной Ирландии. Румыны важные очки потеряли.



Но я бы отметил, что атака и у тех, и у других хорошая. Разгоняются, набирая форму, игроки австрийской сборной, да и румынской. Наверное, этот матч про голы, причём и в те, и в другие ворота.



Попробую сыграть «обе забьют» за отличный коэффициент 2.01».