Нидерланды — Италия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Нидерланды — Италия в рамках Лиги наций сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.76.
«Понятно, что матч очень интересный. Топ-сборные выходят из карантина. В принципе по-разному у них получилось это сделать в 1-м туре розыгрыша Лиги наций. Странная история произошла у итальянцев. Вроде бы помощник Роберто Манчини неправильно заполнил протокол, и у Италии играл не тот футболист, которого хотел главный тренер. Думаю, что это тоже карантинные последствия, все выбились из тонуса и с трудом возвращаются к нормальной футбольной жизни.
Мне кажется, что обе команды хороши в плане атаки. И те и другие забили в первом матче. Итальянцы ещё и пропустили от Боснии. Вариант «обе забьют» с коэффициентом 1.76 кажется мне достаточно хорошим. Всё-таки не будем забывать, что Лига наций — замена товарищеским матчам. Поэтому стопроцентной турнирной ответственности ни от тех ни от других ждать не приходится».
- 7 сентября 2020
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