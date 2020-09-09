«Металлург» Мг — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 9 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Металлург» Мг — «Амур».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2.5) за 1.98.

«Если совсем кратко, то «Амур» к сезону не готов. Хабаровчане, конечно, определённый темп со временем наберут и будут смотреться от матча к матчу лучше. Но ведь и мастадонты к тому времени проснутся и разбегутся, и середнячки разыграются, и где дальневосточники при таких раскладах собираются брать очки – вопрос, конечно, интересный.



А пока «Амур» к сезону не готов, что наглядно показали два из трёх проведённых матчей. В принципе, и «Локомотив» мог рвать хабаровчан «на ветошь», но он давно уже предпочитает не оставлять за спиной злых соперников, поэтому забивает ровно столько, сколько надо для спокойной победы, и не тратит для этого ни одной лишней калории. Так постепенно становится понятным, почему Павел Торгаев при всех своих регалиях так и не нашёл себе пристанища в родном Нижнем Новгороде и вынужден зарабатывать на хлеб на краю света, у китайской границы.



Может ли «Амур» победить в Магнитогорске? Да ещё с учётом того, что он будет проводить четвёртый выездной матч подряд через сутки, тогда как уральцы, никуда не выезжая, имели в запасе лишний выходной. Да ещё сыграли на матч меньше. Теоретически такую возможность совсем уж сбрасывать со счетов нельзя. Но практически она измеряется даже не в процентах, а в каких-то десятых, а может даже и сотых долях процента, что можно считать погрешностью и во внимание не брать. Ушлые букмекеры, вне всякого сомнения, накрутят на «Амур» ударные коэффициенты, и наверняка у кого-то дрогнет сердце. Что тут можно сказать? Держите волю в кулаке и не позволяйте себе расслабиться.



«Магнитка», конечно же, победит. Причём не просто в основное время, а ещё и с достаточно приличным счётом. Я порекомендовал бы смотреть на коэффициенты от «плюс 3» и выше – истина будет лежать где-то в тех местах».