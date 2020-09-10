«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 2-го тура Лиги 1

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «ПСЖ».
Ставка: «Ланс» не забьёт за 2.40, победа «ПСЖ» за 1.75.
«Вернувшийся в Лигу 1 «Ланс» против многолетнего гегемона, чемпиона и финалиста ЛЧ «ПСЖ». Но чемпион и фаворит будет играть без находящихся на карантине Мбаппе, Ди Марии, Неймара. Кроме того, игра станет первой для парижан после болезненного поражения в финале ЛЧ от «Баварии».
Статистика встреч «ПСЖ» и «Ланса» не в пользу хозяев. Столичная команда выигрывала в 5 играх из 11, и ещё в 4 была ничья. Похоже, и на этот раз команда Томаса Тухеля, несмотря на кадровые потери, разберётся с новичком Лиги 1.
«Ланс» уже проиграл стартовую игру чемпионата Франции «Ницце» 1:2, хотя открыл счёт в том матче именно он. На этот раз, думаю, «Ланс» не забьёт».
- 10 сентября 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:00
- 9 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45