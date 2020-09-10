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«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 2-го тура Лиги 1

«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 2-го тура Лиги 1
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «ПСЖ».

Ставка: «Ланс» не забьёт за 2.40, победа «ПСЖ» за 1.75.

«Вернувшийся в Лигу 1 «Ланс» против многолетнего гегемона, чемпиона и финалиста ЛЧ «ПСЖ». Но чемпион и фаворит будет играть без находящихся на карантине Мбаппе, Ди Марии, Неймара. Кроме того, игра станет первой для парижан после болезненного поражения в финале ЛЧ от «Баварии».

Статистика встреч «ПСЖ» и «Ланса» не в пользу хозяев. Столичная команда выигрывала в 5 играх из 11, и ещё в 4 была ничья. Похоже, и на этот раз команда Томаса Тухеля, несмотря на кадровые потери, разберётся с новичком Лиги 1.

«Ланс» уже проиграл стартовую игру чемпионата Франции «Ницце» 1:2, хотя открыл счёт в том матче именно он. На этот раз, думаю, «Ланс» не забьёт».

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