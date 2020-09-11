«Металлург» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 2.10.

«Для обеих команд предстоит непростой матч, всем будет тяжело. Возможно, основное время завершится вничью, и мы увидим овертайм и буллиты. Это две сильные команды, которые хорошо начали новый сезон КХЛ.



На выезде я жду от «Авангарда» качественного хоккея. Домашнюю серию омичи провели уверенно, одержав три победы в трёх матчах («Сибирь», «Динамо» Москва, «Амур»). «Металлург» также начал новый сезон с трёх побед, которых он добился на родном льду. Поочерёдно были обыграны «Куньлунь», «Сочи» и «Амур».



Обе команды стремятся играть в зрелищный, современный хоккей, да и в составе у них есть много классных нападающих. Например, в «Авангарде» с этого сезона выступает Иржи Секач, и он с первых матчей показывает класс. Думаю, что Секач станет усилением для омской команды: это игрок с большим международным опытом, и к КХЛ ему привыкать не надо.



Предсказать победителя в таких матчах непросто, но я поставлю на «Металлург». Конечно, «Авангард» сильнее, чем прошлые соперники, но всё равно магнитогорцы для меня фавориты. Крупной победы здесь ждать не стоит, соперники приблизительно равного класса. Матч наверняка получится результативным. Команды сыграют скорее 3-3, чем 1-1 в основное время. Ставка на ничью выглядит неплохой на этот поединок, но «Металлург» может победить и в основное время».