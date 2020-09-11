СКА – «Локомотив»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ с коэффициентом 4.10

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: ничья за 4.10.

«Игра нас ждет очень интересная. Первый в сезоне матч для СКА на родном льду. Думаю, «Локомотив» на старте очень уверенно себя почувствовал только во встрече со «Спартаком». Остальные же свои поединки кое-как вытаскивал уже. Правда, победил во всех, включая предыдущий — со счетом 3:2 были повержены московские динамовцы, показавшие не самый лучший для себя старт — ни одной победы после трех игр и последнее место в турнирной таблице с нулем очков.



Андрей Скабелка заявил, что был недоволен реализацией большинства. Думаю, при своих болельщиках армейцы остановят порыв железнодорожников. СКА сейчас тренирует Валерий Брагин, который очень хорошо знает всех молодых игроков из Ярославля. Поставлю на победу хозяев льда по результатам дополнительного времени. Буквально накануне в матче «Сибирь»-ЦСКА как раз состоялся первый овертайм, в котором последнее слово было именно за армейцами Москвы. Их питерские одноклубники тоже не лыком шиты. Таким образом, нас ждет хорошая показательная игра.



У ярославцев много эмоций, тогда как СКА, если соберется и серьезно настроится на этот поединок, вообще может выйти на первое место. Плюс «Локомотив» после такого бодрого и хорошего начала явно подустал, набегался, вымотался, может произойти спад.



Разгрома в этом матче не жду, уверенной победы Питера — тоже. Объясню это со своей точки зрения тем, что весьма хорош и надежен вратарь ярославской команды. Удаления в этой встрече также вероятны. Скорее всего, их будет больше у гостей. Если возьмем с вами статистику каждой отдельной игры, то практически везде как минимум шесть штрафных минут набирается. А это целых три удаления и хорошие шансы на реализацию большинства. В прошлом же сезоне ярославцы дважды оказывались сильнее СКА».