«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Саутгемптона» за 2.36, тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«В последних матчах «Кристал Пэлас» совсем плохо выглядит в этом противостоянии. «Саутгемптон», как правило, не выигрывает. С учетом того, сколько людей в лазарете у «Кристал Плэас», а это практически большая часть состава, думаю, надо ставить на победу «Саутгемптона», а также на то, что матч получится низовым.



Понятно, это новый сезон, но предыдущий закончился совсем недавно, и «Саутгемптон» в последних матчах не проигрывал, а «Кристал Пэлас», напротив, не выигрывал. Отметил бы, что «Саутгемптон» очень неплохо смотрится в выездных матчах в этой паре».