«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона-2020/2021 КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».

Ставка: победа «СЮ» с форой (1.5) за 3.29.

«Уфимцы начали сезон достаточно неплохо — с трёх выездных побед, правда, отнюдь не над самыми принципиальными соперниками. Но потом, когда соперник стал более или менее кусачим, появилось первое поражение. Тем не менее стартовал «Салават» весьма и весьма неплохо.



«Авангард» начал сезон ещё лучше — с четырёх побед подряд. Три первые оказались домашними, и там был один достаточно принципиальный соперник — московское «Динамо», которое тоже было повержено. А потом был первый в сезоне выезд, в Магнитогорск, и вот там «Авангард» показал свои зубы по-настоящему.



А ещё балашихинцы практически не пропускают. В четырёх матчах они пропустили три шайбы, то есть по 0,75 пропущенной шайбы в среднем за матч, тогда как по забитым аналогичный показатель составляет 2,25. Согласитесь, неплохая разница. Все это позволяет назвать нам «Авангард» фаворитом грядущего противостояние, что подчё ркивается статистикой личных встреч в регулярных сезонах: за два последних года «Авангард» выиграл у «Салавата» семь «междусобойчиков» регулярки из восьми.



На стороне хозяев разве что матч открытия сезона в Уфе. Он, конечно, имеет немаловажное значение, поскольку в таких матчах хозяева обычно рвут свою филейную часть на британский флаг, но вряд ли этот момент станет определяющим. Тем более что у «Авангарда» пара таких матчей в этом сезоне уже была и он уже точно знает, с чем придётся столкнуться.



В общем, по всему выходит гостевая победа «Авангарда», да ещё и достаточно уверенная. Неожиданность, безусловно, сбрасывать со счетов нельзя, но тут не тот случай, чтобы на неё закладываться. Поэтому записываем: гости победят в основное время при низовом матче и с преимуществом минимум в две шайбы».