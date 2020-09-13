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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на московское дерби в 7-м туре РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на московское дерби в 7-м туре РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Говорим о центральном матче не только очередного тура РПЛ, но и, возможно, всей осени – ЦСКА – «Спартак». Это главное дерби в чемпионате России, от которого очень многое сейчас зависит – позиционирование «Спартака», который сейчас идёт в лидерах чемпионата, позиционирование вновь собранного ЦСКА с новичками, которые ещё не успели притереться, но некоторые уже будут пропускать матч из-за травмы.

Мне кажется, что надо ждать открытого футбола от этих команд, потому что защитные линии хромают и играют не лучшим образом. Акцент на атаку, на мой взгляд, будет главным качеством, которое тренеры постараются в этом дерби использовать. Мой вариант ставки – «обе забьют», коэффициент 1.76».

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