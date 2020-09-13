ЦСКА — «Спартак». Прогноз на статистику: Акинфеев не спасёт, Карасёв подтвердит репутацию

13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 7-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить фаворита. Поставить на хозяев в букмекерских конторах можно за 2.55. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак М» (13.09.2020)

Международная пауза осталась позади, теперь игроки отправятся в национальные сборные только в октябре. Пора снова переключаться на клубные дела. Пока АПЛ, Примера, Серия А и Бундеслига только готовятся стартовать, в Российской Премьер-Лиге вовсю кипят страсти. Между прочим, 20% сезона уже позади.

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На носу седьмой тур РПЛ, жемчужиной которого однозначно станет московское дерби. ЦСКА и «Спартак» сойдутся на «ВЭБ Арене» 13 сентября. У обеих команд полный порядок с результативностью, ведь они входят в топ-3 турнира по количеству голов (10). Столько же после шести туров у «Зенита», все остальные отстают.

В последние годы в противостоянии наметился тренд — хозяева очень редко проигрывают. В семи предыдущих очных встречах гости оказались сильнее лишь однажды — 2:0 в пользу красно-синих в апреле 2019 года, ещё при Олеге Кононове. Дубль тогда оформил Арнор Сигурдссон, а Александр Селихов получил травму.

Букмекеры отдают преимущество ЦСКА. Видимо, связано это в первую очередь с фактором своего поля, поскольку в остальном красно-белые смотрятся не хуже. В таблице «Спартак» находится выше, больше того — он до сих пор ни разу не уступил. С атакой тоже полный порядок, а возвращение Александра Кокорина увеличивает конкуренцию в линии нападения до предела.

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И самое главное — у Виктора Гончаренко огромные проблемы в центре обороны. Игорь Дивеев получил травму в расположении молодёжной сборной России, у Бруно Фукса повреждение мягких тканей бедра, а Кирилл Набабкин разорвал переднюю крестообразную связку и выбыл надолго.

Центр защиты точно будет далёк от оптимального, а Виктор Васин и Вадим Карпов частенько ошибаются. Плюс нужно учитывать, что «Спартак» забивал во всех шести турах чемпионата России. Похоже, работы у Игоря Акинфеева будет очень много. Можно не мудрить и взять ИТБ 1 гола гостей за крепкий коэффициент 1.80.

ЦСКА не стесняется отдавать территорию в больших матчах. В нынешнем сезоне таковых было два — с «Зенитом» и «Краснодаром». В Санкт-Петербурге «армейцы» владели мячом около 39% времени (хотя дважды отставали в счёте), в Краснодаре — 46%. Впрочем, теперь играть предстоит на своём поле. Многое решит первый гол, ставить на процент владения не рискнём.

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На встречу назначен Сергей Карасёв. Он старается не мешать командам играть и редко разбрасывается карточками. Вроде бы статус дерби по умолчанию ведёт к стыкам, эмоциями и предупреждениям. Но Карасёв работал на дерби совсем недавно, в августе 2019 года (2:1 в пользу «Спартака). И обошёлся тремя «горчичниками», последний из которых был показан на 95-й минуте.

Всякое может случиться, но вообще на таком фоне логично отталкиваться от низа. Вариант посмелее — тотал меньше 5.5 жёлтой карточки за 2.16. Ставки попроще — ТМ 6 ЖК за 2.00 и тотал меньше 2 жёлтой карточки в первом тайме за 1.90. Страсти если и закипят, то ближе к концу.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак» 13 сентября

«Спартак» забил десять голов в шести турах, во всех случаях удавалось отличиться как минимум один раз. А у ЦСКА колоссальные проблемы в центре обороны: Дивеев и Фукс травмированы, Набабкин вылетел надолго. Похоже, придётся довериться Васину или Карпову, а это по умолчанию большой риск. На наш взгляд, у Акинфеева будет много работы и свой гол красно-белые точно найдут.



Ставка №1: ИТБ 1 гола «Спартака» за 1.80.



Ставка №2: тотал меньше 5.5 жёлтой карточки за 2.16.