«Салават Юлаев» – «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 13 сентября

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Авангард».



Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.06.

«Эта пара выдаёт нам всегда интересные игры, от этого соперничества болельщики получают удовольствие. Это, в общем-то, лидеры Востока.



В последние годы они часто встречаются в полуфинале конференции, игры и серии эти всегда очень напряжённые. Особенно мне запомнился позапрошлый год, две равные команды, шансы 50 на 50, не знаешь, какая команда склонит чашу весов в свою сторону.



Но самым главным было столкновение лидеров — Хартикайнена и Емелина, которые на самом деле вели за собой команды. Это был мужской хоккейный стык. Никто не хотел уступать. Он украсил и без того упорную борьбу этих команд.



Омичи в последней встрече довольно легко переиграли в гостях «Металлург» (4:0), а уфимцы проиграли «Спартаку» в Москве (3:5). Ожидаю упорной игры, отдаю предпочтение «Салавату Юлаеву».