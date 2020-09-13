«Салават» — «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» «Авангард».
Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.06.
«Обе команды достаточно уверено начали этот сезон. «Салаватовцы» провели великолепную выездную серию — выиграли в Нижнем Новгороде (3:2), Череповце (4:1) и Минске (4:3). Затем, правда, было поражение в Москве от «Спартака» (3:5).
Омичи идут без потерь — четыре победы кряду (из них две сухие) и лишь три пропущенные шайбы за 240 минут игрового времени. Но любая серия когда-то прерывается.
Обе команды на этот сезон поставили большие задачи перед собой, и этот матч будет, естественно, носить принципиальный характер. Борьба за лидерство в Восточной конференции, и у омичей интересная, агрессивна атака.
«Юлаевцы» выглядят достаточно организованной командой, которая может чётко играть по заданию. Учитывая, что матч пройдет в Уфе, предпочтение отдам «юлаевцам».
- 13 сентября 2020
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