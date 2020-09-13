«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 13 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ-2020/2021 «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: победа «Витязя» за 1.75.

«Этот матч интересен в первую очередь тем, что оба соперника, прекрасно осознающих нынешнее положение и состояние, будут считать победу обязательным условием. Любую победу. Тогда как даже одно очко будет считаться если не полным провалом, то звоночков, возможно, тренькающим по тренеру.



В принципе, в последние сезоны «междусобойчики» этих соперников складываются в основном в пользу нынешних хозяев. Не то, что «Витязь» раз за разом гвоздил череповчан, нет, в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. Только по итогам сезоне преимущество «подмосквичей» все-таки вырисовывается. Иногда очень выпукло, а иногда, когда соперники расходятся на равных по числу побед, но за счет поражений за пределами основного времени результат подольчан оказывается лучше.



Но на старте текущего сезона «Витязь», скажем честно, разочаровал. Нет, там, конечно, была роскошная выездная победа в Казани, где был, казалось, вот он, старый знакомый «Витязь» эпохи начала любого сезона. Но потом команде Михаила Кравца дали по ушам сперва в куда более скромном Нижнекамске, а потом и в Риге. И если раньше именно за счет очков, набранных в сентябре, «Витязь» жил до самого Нового года, а то и до конца «регулярки», то теперь месть в плей-офф придется выгрызать зубами.



Получится ли выгрызть у «Северстали» на этот раз? Почему бы и нет. И пусть визуально кажется, что череповчане конкретно сейчас, на старте сезона, выглядят основательней и набрали в два раза больше очков, набирали они их дома и у «Амура» с «Сибирью». А «Витязь» — в гостях и у «Ак Барса». Чувствуете разницу? Кроме того, нельзя забывать, что в Подольске будет открытие сезона и ударять в грязь лицом перед своими болельщиками «витязям» никак нельзя.



Домашняя победы «Витязя». Вполне может быть и с гандбольным счетом, но может и наоборот. И обязательно – в основное время».