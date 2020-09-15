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«Зенит» Иркутск — «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка России

«Зенит» Иркутск — «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» Иркутск — «Химки».

Ставка: победа «Химок» за 1.87.

«С этого сезона в Кубке России есть групповой этап, где в каждой группе выступает команда РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Я считаю, что это положительный момент со всех сторон. С коммерческой точки зрения важно потому, что команды имеют возможность заработать, когда проводят несколько матчей. Также в данном розыгрыше достаточно существенные призовые, поэтому он должен быть интересным. Отметим, что теперь команды ПФЛ принимают у себя соперников выше уровнем и могут проверить себя на фоне более сильных команд. Конечно, ещё это плюс для зрителей в городах, где нет команды Премьер-Лиги, так как у них есть шанс посмотреть на команды более высокого класса.

В этой игре отдаю предпочтение более статусной команде. Кубок всегда преподносит много сюрпризов, но мне кажется, что этот розыгрыш по-другому воспринимается командами, которые могут на что-то претендовать.

«Химки», как выясняется, достаточно хорошая кубковая команда, поэтому, несмотря на то что они играют на выезде, я отдаю им предпочтение. Понятно, что предстоит перелёт в Иркутск, есть разница во времени, но многие научились к этому приспосабливаться. Команды прилетают за несколько часов до игры, отдохнут и вперёд!

Иркутский «Зенит» уступает в классе сопернику, поэтому он не сможет оказать серьёзного сопротивления».

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