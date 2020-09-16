«Сибирь» — «Динамо»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Новосибирске

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо».

Ставка: победа «Сибири» за 2.80.

«Динамо» в целом разочаровывает на старте сезона, хотя в прошлых двух матчах команда добилась побед, обыграв в гостях «Барыс» и «Амур». У динамовцев продолжается выездная серия, и теперь им предстоит матч в Новосибирске. Команда ещё не вышла на оптимальный уровень игры, но всё-таки по ходу сезона москвичи обязательно прибавят и наберут свои очки.



«Динамо» пока не показывает свой лучший хоккей, а «Сибири» нелегко, но кажется, она постепенно входит в сезон. Команда довольно неожиданно поборолась с ЦСКА, не проиграв в основное время, а затем одержала две победы (над «Куньлунем» и рижским «Динамо» в овертайме). На родном льду «Сибирь» показывает хорошие результаты.



Сейчас уровень этих команд более-менее равный, поэтому мы увидим много борьбы. Но я поставлю на победу «Сибири» в основное время. Конечно, ставка немного рискованная, но хозяевам по силам это сделать. «Сибирь» играет дома и, думаю, сможет победить".