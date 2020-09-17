«Бернли» — «Шеффилд»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка английской лиги
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Бернли» — «Шеффилд».
Ставка: победа «Бёрнли» за 2.72.
«Шеффилд» уже стартовал. Думаю, игра на «Бремелл Лейн» против «Вулверхэпмтона» забрала много сил. Это важный момент для подготовки к этой игре. Так как форсирована вся предсезонка, Крису Уайлдеру ничего не останется, кроме как делать перестановки.
В этом плане у Шона Дайча первая игра в АПЛ ещё впереди, с «Лестером». А здесь можно выступить сильно и пройти в следующий этап Кубка.
Поэтому, думаю, нас ждёт уверенная игра от «Бернли». Команды, которая крепко выступает на своём стадионе и проиграла всего 2 игры в 14 последних. 6 из 7 побед.
Поэтому с учётом ротации состава «Шеффилда» «Бернли» выиграет. Играю П1".
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