Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бернли» — «Шеффилд»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка английской лиги

«Бернли» — «Шеффилд»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка английской лиги
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Бернли» — «Шеффилд».

Ставка: победа «Бёрнли» за 2.72.

«Шеффилд» уже стартовал. Думаю, игра на «Бремелл Лейн» против «Вулверхэпмтона» забрала много сил. Это важный момент для подготовки к этой игре. Так как форсирована вся предсезонка, Крису Уайлдеру ничего не останется, кроме как делать перестановки.

В этом плане у Шона Дайча первая игра в АПЛ ещё впереди, с «Лестером». А здесь можно выступить сильно и пройти в следующий этап Кубка.

Поэтому, думаю, нас ждёт уверенная игра от «Бернли». Команды, которая крепко выступает на своём стадионе и проиграла всего 2 игры в 14 последних. 6 из 7 побед.

Поэтому с учётом ротации состава «Шеффилда» «Бернли» выиграет. Играю П1".

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020