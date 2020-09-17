«Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Сент-Этьен».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.17.
«И те, и другие одержали по две победы в двух матчах и находятся среди лидеров. У «Сент-Этьена» эти победы к тому же получились сухими — два раза по 2:0 над «Лорьяном» и «Страсбуром». Ну а «Марсель» впервые за тысячу лет выиграл в Le Classique у обескровленного «ПСЖ» и привлёк к себе максимальное внимание. Правда, после этой игры марсельцы потеряли получивших дисквалификации Дарио Бенедетто и Жордана Амави.
Но красные карточки в том матче были обычным делом. Во встрече с «Сент-Этьеном» такой бойни, конечно, ждать не стоит. Впрочем, между этими соперниками тоже есть историческое напряжение — ведь это по-прежнему два самых титулованных клуба Франции. Так что эмоции снова могут захлестнуть горячих парней, и они побегут вперёд сломя голову. Думаю, что это вполне может привести к открытой игре и большому количеству голов. «Марсель» небольшой фаворит, но зелёные явно не намного уступают ему в классе.
Кстати, атака и у тех, и других на бумаге выглядит сильнее обороны. Так что ставка на тотал больше 2.5 гола в этой встрече видится мне оптимальной».
- 17 сентября 2020
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