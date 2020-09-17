ХК «Сочи» – «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» – «Локомотив».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.96.

«Тяжёлый матч для прогноза. У южан весьма неплохая и сопротивляющаяся команда, даже их главный тренер Александр Андриевский отметил наличие боевого характера у своих подопечных. У ярославцев есть очень неплохой оборот. Замечено, что в этом сезоне «железнодорожники» ещё не проигрывали третьи периоды.



Поставлю на «леопардов». Ребята будут действовать дома, с преимуществом в одну шайбу уж точно способны выиграть, пора уже. «Барсам» уступили, но крупно, «Металлургу» тоже, но уже минимально, да и по буллитам. Так что сейчас сочинцы точно возьмут и упрутся. Всегда по началу сезона они чувствуют себя очень уверенно. У этой команды всё зависит от игры защитников и вратаря, плюс есть аргументы, которые они способны предъявить своим соперникам, так что в одну шайбочку просто обязаны побеждать.



Сейчас самое начало сезона, рвать и метать, прорываться не будет никто. Команды играют осторожно, травм боятся. Очень многие клубы действуют в два первых звена, далее осторожничать начинают. Самое главное для всех коллективов — игра вратаря. Четыре раза встречались между собой клубы в прошлом сезоне, во всех матчах победу одержали ярославцы, но сегодня южане возьмут реванш».