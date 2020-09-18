Прогнозы и ставки на бой UFC Колби Ковингтон — Тайрон Вудли, 20 сентября 2020
Бой Колби Ковингтон — Тайрон Вудли состоится 20 сентября 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 7:00 мск.
Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор». Все бои ивента покажет UFC Fight Pass.
Букмекеры считают фаворитом Ковингтона: поставить на победу Колби можно с коэффициентом 1.29, успех Вудли идёт за 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.
При этом эксперты уверены, что бой получится затяжным. Если поединок пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на досрочное завершение предлагается за 2.50.
- 18 сентября 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
Партнерский контент