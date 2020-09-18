Прогнозы и ставки на бой UFC Колби Ковингтон — Тайрон Вудли, 20 сентября 2020

Бой Колби Ковингтон — Тайрон Вудли состоится 20 сентября 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 7:00 мск.



Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор». Все бои ивента покажет UFC Fight Pass.



Букмекеры считают фаворитом Ковингтона: поставить на победу Колби можно с коэффициентом 1.29, успех Вудли идёт за 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.



При этом эксперты уверены, что бой получится затяжным. Если поединок пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на досрочное завершение предлагается за 2.50.