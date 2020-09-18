Кубок России по фигурному катанию — 2020: на каком канале смотреть, какой прогноз

С 18 по 22 сентября в Сызрани пройдёт 1-й этап Кубка России России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. Смотреть соревнования можно на сайте Первого канала.



Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань



18 сентября, пятница



14:30. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.

16:45. Танцы на льду. Ритм-танец.



19 сентября, суббота



13:15. Танцы на льду. Произвольный танец.

14:55. Женщины. Короткая программа.

16:40. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.

19:15. Мужчины. Короткая программа.



20 сентября, воскресенье



12:45. Мужчины. Произвольная программа.

14:40. Женщины. Произвольная программа.

16:40. Пары, юниоры. Короткая программа.

18:00. Пары. Короткая программа.



21 сентября, понедельник



13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа.

14:30. Пары. Произвольная программа.

16:00. Девушки. Короткая программа.

18:45. Юноши. Короткая программа.



22 сентября, вторник



11:00. Произвольная программа.

14:00. Юноши. Произвольная программа.