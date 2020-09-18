«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: результат матча Лиги Европы 17.09 и сыгравшие коэффициенты

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Встреча состоялась в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи».



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.

Эксперты не ожидали вылета российского клуба. Ставки на победу «Локомотива» принимались за 7.50: с 1000 рублей можно было выиграть 7500 рублей. Успех «Динамо» шёл за 1.43, ничья — за 4.50.

На проход клуба из Тбилиси давали 4.40, на проход москвичей — 1.30. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча составлял 1.83, а на тотал меньше 2.5 мяча — 2.02.

Поставить на «обе» забьют предлагалось за 1.90.