«Бавария» — «Шальке»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1-го тура чемпионата Германии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке».

Ставка: гол «Баварии» в первые 15 минут за 3.00, ИТБ 2.5 гола «Баварии» за 1.43.

«Клубный чемпион Европы, чемпион и обладатель Кубка Германии начинает новый сезон и новый поход за трофеями с домашней игры против гельзенкирхенцев в отличном настроении.



Ханси Флик имел игровой опыт совсем недавно, а вот соперник его перебивался с 27 июня исключительно товарищескими матчами. Форму и уровень «Баварии» мы все представляем. Каков же «Шальке» — сказать сложно. Победы над «Арисом», «Бохумом» и «Оснабрюком» мало что расскажут о готовности противостоять многолетнему чемпиону всего и всея в Германии. Поставлю на быстрый гол. А «Бавария» может и пять-шесть голов закатить».