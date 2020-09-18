«Лион» — «Ним»: прогноз Александра Неценко на матч 4-го тура чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лион» — «Ним».
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Лионцы не могут постоянно разочаровывать, поскольку состав у них всё же приличный. Не забить ничего «Бордо», а потом попасть под раздачу в гостях у «Монпелье» — это слишком много для полуфиналиста Лиги чемпионов. Руди Гарсия поставил перед командой задачу обязательно победить, даже несмотря на дисквалификацию Ауара. Конечно, Токо Экамби и Дембеле выглядят вялыми, Траоре уехал в «Астон Виллу». Суетится впереди разве что Депай. Он, конечно, может перейти в «Барселону» в любой момент, но пока готовится ко встрече.
В такой игре, как мне кажется, лучше отталкиваться от «Нима». Эта весёлая команда борется за выживание, тоже испытывает трудности с составом и при этом загрузила дома четыре мяча «Бресту», потом умудрилась положить два «Ренну», и вообще она забивает каждый тур. Пусть опорник До травмирован, а вингер Филиппото хочет в другую команду, набирают форму снайпер Нолан Ру и лидер команды Бриансон. Оборона «Лиона» не выглядит сейчас прочной, но и «Ним» способен хотя бы раз поразить ворота лионцев, тем более дома команда Руди Гарсии пропускала даже от «Дижона».
- 18 сентября 2020
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