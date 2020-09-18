«Бавария» — «Шальке»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Шальке».

Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.05.

«Германия возвращается! Календарь выбрал для действующего победителя Лиги чемпионов идеального соперника в стартовом туре. Все любители бундеслиги, конечно, и без меня знают: «Бавария» почти всегда побеждает (а чаще громит) и вообще не проигрывает «Шальке». Я долистал статистику личных встреч до 2013 года — за это время было лишь три ничьи, остальное — победы «Баварии». В прошлом сезоне в трёх встречах (две в бундеслиге плюс Кубок) у баварцев три победы с общим счётом 9:0.



Не верю, что сейчас возможна сенсация. «Бавария» по идее не та команда, которая будет страдать головокружением от идеального выступления в прошлом сезоне. Состав претерпел точечные изменения (минус Тьяго, Коутиньо и Перишич, плюс Сане), поэтому мы наверняка увидим на поле всю ту же несокрушимую «Баварию». Не исключаю всё же, что фаворит будет играть с ленцой и не станет совсем унижать гостей. Но в победе гранда сомнений мало. При этом думаю, что «Шальке» удастся воспользоваться вальяжностью хозяев и забить. К тому же в четвёртый раз подряд не поразить ворота «Баварии» будет совсем уж стыдно».