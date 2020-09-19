ЦСКА — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 19 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 ЦСКА — «Металлург» Мг.

Ставка: победа ЦСКА за 1.58.

«Благодаря «Йокериту» «Магнитка» неожиданно получила вместо тяжеленного выезда небольшое прохлажденьице. И смогла отдохнуть дома, вместо того чтобы лететь туда, где раньше была главная база императорского Балтийского флота. Всё бы хорошо, но ЦСКА и без всяких «Йокеритов» отдыхал ещё больше – ну, такой сейчас у нас календарь. Получается, что обе команды будут хорошо отдохнувшими и без всяких ссылок на трудные выезды. Шансы «Магнитки» при этом, конечно же, увеличиваются, но не думаю, что настолько, чтобы составить действующим чемпионам реальную конкуренцию.



Шансы эти не увеличивает и статистика личным встреч, согласно которой магнитогорцы проиграли москвичам четыре последних матча. То есть «Магнитка» не может выиграть у ЦСКА уже третий год подряд ни в Москве, ни на Урале, причём в столице нашей родины в последние два года уральцы пропускают строго по три шайбы. Кажется, это та самая печка, от которой в нашем прогнозе и следует плясать.



Идём дальше. Обе команды провели по шесть матчей. Обе выиграли по пять из них. Обе проиграли единственному из приличных соперников. Другое дело, что «армейцы» проиграли матч открытия, то есть свою первую официальную игру, в которой, понятное дело, не столько хоккея, сколько беготни. «Магнитка» влетела «Авангарду», причём влетела жестоко: дома, крупно и всухую. Именно это и заставляет нас ставить ЦСКА в данный момент выше «Металлурга», да и визуально, честно говоря, «армейцы» выглядят основательнее во всех линиях.



Таким образом, наиболее логичным будет предположить домашнюю победу ЦСКА в основное время. Со счётом 3:1 или 3:2, вряд ли шайб будет больше».