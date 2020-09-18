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«Бавария» — «Шальке»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии 18.09.2020

«Бавария» — «Шальке»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии 18.09.2020
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Шальке» в 1-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.86.

«Понятно, в каком настроении сейчас «Бавария», команда, выигравшая все турниры в прошлом сезоне. Она спокойно отдохнула и подготовилась к новому сезоне. Единственное, что портит настроение Мюнхену, — отсутствие зрителей на матче. Да, было принято решение постепенно пускать болельщиков на стадион, но это общее решение, а дальше всё зависит от конкретного региона. Баварские власти решили, что 1-й тур из-за роста заболевших ковидом пройдёт без зрителей.

Есть хоть какие-нибудь шансы у «Шальке»? Мне кажется, что нет. Да, «Бавария» потеряла Тьяго, но уже давно было понятно, что он уйдёт. Основная связка полузащитников наигрывалась ещё в прошлом сезоне — Киммих и Горецка смотрелись очень здорово в разных матчах.

Ну а у «Шальке» проблем огромное количество — у клуба тяжёлая финансовая ситуация, не все футболисты доверяют главному тренеру. Не всем нравится работа Дэвида Вагнера, но из-за финансового положения сложно сменить наставника, плюс затруднены трансферы.

В межсезонье в «Ювентус» из «Шальке» ушёл МакКенни, один из лидеров выкупа. Приходят такие футболисты, как Ибишевич, которые ничего практически не стоят, но по-другому «Шальке» комплектоваться не может. В аренду у «Айнтрахта» взят форвард Пасиенсе, но понятно, что он далеко не уровень Левандовского.

И непонятно, что Вагнер будет делать с футболистами, вернувшимися из аренды. С одной стороны, там есть высококлассные футболисты. С другой стороны, они у Вагнера не заиграли. Сейчас говорят, что он хочет использовать Руди на фланге. Вряд ли Руди понравится такая перспектива.

В общем, у «Шальке» очень много проблем. Думаю, что здесь надо выбирать из разных вариантов победы «Баварии». Мой прогноз — победа «Баварии» с форой (-2.5)».

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