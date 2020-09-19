«Верона» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Верона» — «Рома».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

«У римской «Ромы» новые владельцы, но пока мы говорим только о тех футболистах, которые покидают клуб. Не будет более в Риме Александара Коларова, так и не вернулся из Германии Патрик Шик. Впрочем, главная потеря для римлян — это очередная тяжёлая травма Николы Дзаньолы, на восстановление которого уйдёт минимум полгода. То есть «Рома» в межсезонье не стала сильнее, а скорее чуть сдала. Плюс достойная форма — это вопрос времени. Вряд ли подопечные Фонсеки уже сейчас готовы демонстрировать что-то близкое к своему лучшему футболу.



Примерно в таком же положении находится и «Верона», которая до пандемии показывала весьма эффективный футбол и даже могла оказаться в Лиге Европы, а после резко сбавила обороты. И не совсем понятно, будут ли какие-то улучшения с началом нового сезона.



Поэтому предположу, что в этом матче оба соперника будут не в лучшем состоянии, но, как это часто бывает в первых турах чемпионата Италии, голов может быть и много. Тем более «Верона» и «Рома» частенько выдают результативные игры».