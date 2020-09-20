«Уфа» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч 8-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.65, победа ЦСКА всухую в первом тайме за 2.40.

«С одной стороны, «Уфа» в последние сезоны — достаточно неудобный соперник для ЦСКА. В 4 последних матчах чемпионата из 6 была зафиксирована ничья, лишь два выиграли армейцы. С другой стороны, если брать всю историю противостояния, то тотальное преимущество у ЦСКА.



Почему ставлю на чистую победу ЦСКА? Армейцы в хорошей форме, кадровые потери не критичны, они намного сильнее «Уфы». У армейцев было не только отличное настроение после победы в дерби со «Спартаком», но и комфортный недельный цикл. Позже придется играть по два матча в неделю из-за еврокубков, что будет доставлять проблемы и сулить потерянные очки, но сейчас надо набирать максимальное количествоочков. За неделю подготовиться к «Уфе» — этого времени за глаза хватает. Уверен, Гончаренко подготовит команду в лучшем виде.



«Уфа» на неделе играла кубковый матч. Да, выиграли, да, больше игрового времени получили резервисты, но кадровый состав в «Уфе» такой, что трудно говорить о богатом выборе. Футболисты получили дополнительную нагрузку, Евсеев должен был готовить команду к матчу за Кубок. В принципе, «Уфа» сейчас не такая, как в прошлом сезоне: дома проиграли «Ростову», «Краснодару». Да, была вничья со «Спартаком» и «Динамо», тем не менее тенденция просматривается. Думаю, ЦСКА должен обыгрывать нынешнюю «Уфу».



В этом сезоне ЦСКА забивал абсолютно во всех первых таймах. Посмотрел статистку «Уфы» — нельзя сказать, что пропускает в каждом первом тайме, но соперники достаточно часто отправляют мяч в их ворота. Думаю, преимущество в подготовке сыграет ключевую роль. Армейцы начнут с мощного натиска, а «Уфа» весь первый тайм будет стоять у своих ворот. Учитывая мастерство лидеров армейцев, они сумеют в первом тайме забить в ворота «Уфы». «Уфа» редко забивает в первом тайме и вообще забивает редко. Весь первый тайм уфимцы будут стоять у своих ворот и пытаться удержать нулевую ничью до перерыва, а уже во втором тайме будут раскрываться».