«Урал» — «Зенит»: прогноз Александра Аксёнова на матч 8-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «Зенит».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.



«Питерцы, понятное дело, даже не выезде — ярко выраженный фаворит. Напомню, предыдущий матч между этими соперниками завершился разгромом для уральцев — «Зенит» победил со счётом 7:1. Конечно, на этот раз подобного не будет. Во-первых, у «Урала» новый тренер и команда значительно лучше играет в обороне. Во-вторых, в Кубке удалось забить три гола и не пропустить. Кажется, что уральцы потихонечку обретают то самое состояние и настроение, когда можно не только бороться, но можно и выигрывать. Понятное дело, что в матче с «Зенитом» сделать это будет достаточно тяжело.



Что интересно отметить — в кубковом матче с «Волгой» «Урал» забил три мяча, и дважды отличился Панюков. У «Урала» начинают работать нападающие, что тоже очень важно. «Зенит» наверняка забьёт. Возможно, что забьёт и «Урал». Поэтому мне кажется, что матч будет результативный. Исторически это соперничество весьма результативное».