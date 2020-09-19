«Урал» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команды Семака выиграть в матче 8-го тура РПЛ

19 сентября «Урал» примет «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.15.



Букмекеры считают, что матч 8-го тура РПЛ «Урал» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Ставки на обе забьют принимаются за 1.75.

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