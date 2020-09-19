«Вильярреал» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Эйбар».
Ставка: победа «Вильярреала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.
«Набирает обороты испанская Примера. Во втором туре на «Эстадио де ла Керамика» «Вильярреал» принимает «Эйбар». В последнее время «Вильярреал» дома постоянно прибивает «Эйбар». В последнем туре прошлого сезона «Вильярреал» выиграл — 4:0. Правда, там все мячи были забиты в концовке.
Я комментировал «Эйбар» в матче первого тура с «Сельтой». Ничего сверхъестественного. Многие футболисты покинули команду. Минимум приобретений пока. Очень рваный, нервный футбол показал «Эйбар». Мне кажется, «Вильярреал», не выигравший у «Уэски» дома в первом туре, реабилитируется. Потенциал у команды мощный. А впереди маячит матч с «Барселоной» в третьем туре. Думаю, Унаи Эмери прекрасно понимает, что сейчас важно набирать очки, возможно, даже не показывая очень уж яркий футбол.
В последних трех матчах «Вильярреал», играя дома с «Эйбаром», не пропускал. Была победа — 4:0, до этого — 1:0 и 3:0. Гораздо сложнее «Вильярреалу» играть на «Ипуруа», домашнем стадионе «Эйбара».
Думаю, «Вильярреал» выиграет. Но на низовой тотал полагаться сложно, так как очень хорошая атака у хозяев. Но все-таки, думаю, пять мячей не увидим. За 1.81 предложу сыграть победу «Вильярреала» при тотале меньше 4,5 мяча».
- 19 сентября 2020
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30