«Вильярреал» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Эйбар».

Ставка: победа «Вильярреала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.

«Набирает обороты испанская Примера. Во втором туре на «Эстадио де ла Керамика» «Вильярреал» принимает «Эйбар». В последнее время «Вильярреал» дома постоянно прибивает «Эйбар». В последнем туре прошлого сезона «Вильярреал» выиграл — 4:0. Правда, там все мячи были забиты в концовке.



Я комментировал «Эйбар» в матче первого тура с «Сельтой». Ничего сверхъестественного. Многие футболисты покинули команду. Минимум приобретений пока. Очень рваный, нервный футбол показал «Эйбар». Мне кажется, «Вильярреал», не выигравший у «Уэски» дома в первом туре, реабилитируется. Потенциал у команды мощный. А впереди маячит матч с «Барселоной» в третьем туре. Думаю, Унаи Эмери прекрасно понимает, что сейчас важно набирать очки, возможно, даже не показывая очень уж яркий футбол.



В последних трех матчах «Вильярреал», играя дома с «Эйбаром», не пропускал. Была победа — 4:0, до этого — 1:0 и 3:0. Гораздо сложнее «Вильярреалу» играть на «Ипуруа», домашнем стадионе «Эйбара».



Думаю, «Вильярреал» выиграет. Но на низовой тотал полагаться сложно, так как очень хорошая атака у хозяев. Но все-таки, думаю, пять мячей не увидим. За 1.81 предложу сыграть победу «Вильярреала» при тотале меньше 4,5 мяча».