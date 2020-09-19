«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на лондонское дерби во 2-м туре АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Вест Хэм».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.94.
«В матче чемпионата Англии 19 сентября на «Эмирейтс» встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм». Хозяева выиграли два прошлых матча. «Канониры» были хороши в концовке прошлого розыгрыша и смогли выиграть Кубок Англии. Недавно взяли Суперкубок Англии и разобрались с «Фулхэмом» (3:0). Скорее всего, номинальные хозяева смогут набрать три очка в копилку. Уровень игроков достаточно высок, да и тренерский штаб умело находит мотивацию.
«Молотобойцы» сейчас ничем не выделяются среди конкурентов в борьбе за вылет. Одному из них они и вовсе уступили в первом туре. Считаю, столь кардинальные перестройки за неделю не происходят и «Вест Хэм» потерпит сегодня неудачу, причем фора может достичь нескольких мячей. Мой прогноз — азиатская фора (-1) на «Арсенал».
- 19 сентября 2020
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