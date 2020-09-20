«Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Это две команды, которые особенно впечатлили на старте.



«Ньюкасл» вчистую переиграл на выезде «Вест Хэм» — 2:0, а затем в Кубке лиги одолел «Блэкберн» — 1:0, играя по сути разными составами. Примечательно, что все три мяча у них забили новички — Уилсон и Фрэйзер из «Борнмута» и Хендрик из «Бёрнли». Да и без голов было видно, как им удалось безболезненно и быстро внедриться в построения Стива Брюса.



«Брайтон» хоть и проиграл дома «Челси» — 1:3, выглядел, пожалуй, даже интереснее лондонцев. Южане и мячом больше владели, и ударов больше нанесли, и угловых больше подали, да и реальных голевых моментов создали больше. Но не повезло. Спустя три дня, в матче с «Портсмутом» на Кубок (4:0), у них залетело всё, что не залетело тогда. У Грэма Поттера играющая команда, дорожащая мячом и регулярно создающая моменты.



Думаю, игра должна получиться интересной и с моментами у обоих ворот».